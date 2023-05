De Laurentiis "blocca" Spalletti da Bruno Vespa: «Ma resterà perché innamorato di Napoli»

«Nel 2004 il Napoli era un pezzo di carta. In dieci anni siamo tornati in Europa e in meno di altri dieci anni abbiamo vinto lo scudetto» dice Aurelio De Laurentiis, intervenuto con Bruno Vespa a Rai 1 dopo la vittoria di ieri sera. «Spalletti è un mito che inseguivo da anni, finalmente l’ho portato a Napoli, mi ha riportato in Europa e ora io vorrei aprire un ciclo con lui, è un grande condottiero. Rinnovo? Ho già esercitato l’opzione che esisteva sul contratto. Ma a Napoli non si resta solo per una opzione. Anche lui ha dichiarato di essersi innamorato di Napoli. Ormai è un eroe qui, è entrato nella storia, è bene che lui ne goda».

Un altro punto interrogativo è il mercato. «Vendere Osimhen? No, giammai» chiarisce subito il patron del Napoli. «Come si fa a vincere senza debiti? Come si fanno i film senza debiti. Bisogna fare budget precisi rispetto al mercato. Bisogna fare gli imprenditori. Nella vita ci sono gli imprenditori e i prenditori. Mi hanno offerto un miliardo per il Napoli, due miliardi e mezzo per il mio gruppo ma ho rifiutato anche quelli».

«Il Sud è una parte importantissima di un’Italia disunita. 150 anni di Unità non sono nulla: eravamo l’Italia dei Comuni e siamo rimasti tali, ma è la nostra ricchezza se ci unifichiamo. I napoletani stanno festeggiando da un mese, è quasi una abitudine. Domenica stiamo preparando una bellissima festa per Napoli-Fiorentina, ci sarà qualcosa anche nelle partite successive, non finirà mai la festa» ha concluso De Laurentiis.