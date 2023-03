Spaccio di droga al Parco Verde di Caivano: arrestato un pusher 23enne e denunciati due complici

Ancora un colpo allo spaccio nel parco Verde di Caivano. I carabinieri arrestano un 23enne e denunciano due complici.

I militari del nucleo operativo di Caivano sono intervenuti al blocco C del Parco Verde, primo piano rialzato, per un controllo in un'abitazione. Alla vista dei carabinieri (la presenza dei militari sarebbe stata segnalata grazie ad alcune telecamere installate lungo la strada) un uomo raccoglie una borsa e prova a lanciarla via. Tutto ciò però non sfugge ai militari che bloccano un 23enne.

Nella borsa aveva nascosto 44 grammi di cocaina, 29 di hashish e 2 dosi di crack. Anche denaro, oltre 1700 euro ritenuti provento illecito.

Il 23enne non è solo, con lui una 22enne incensurata e un 30enne. Per loro una denuncia per aver concorso nel reato di detenzione di droga a fini di spaccio. Il 23enne, invece, è stato portato in carcere.

I carabinieri hanno anche sequestrato il sistema di videosorveglianza.

Nell'ambito dei i controlli eseguiti successivamente nel rione, i militari di Caivano hanno rinvenuto anche 50 proiettili cal. 9x21 millimetri. Erano in una scatola, in un'aiuola pubblica. Un metodo di occultamento diffuso soprattutto nella periferia occidentale del capoluogo campano. Sono stati sequestrati a carico di ignoti.