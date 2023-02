Sorpreso a spacciare marijuana in strada: arrestato immigrato irregolare al Vasto

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Firenze hanno notato una persona cedere qualcosa ad un’altra in cambio di denaro.

Gli operatori hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 11 dosi contenenti circa 10,77 grammi di marijuana, 3 stecche di hashish del peso di circa 6 grammi e 105 euro; inoltre, l’acquirente è stato sorpreso con una stecca di hashish. Un 35enne del Gambia con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; infine, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.