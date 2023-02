Napoli, spaccio ai giardinetti del Rione Don Guanella: arrestato pusher

Compravendita di droga nei pressi dei giardinetti. Accade nel Rione Don Guanella, vicino all'area verde di via Don Lorenzo Milani. Qui gli agenti del Commissariato Scampia hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da un portaoggetti attaccato tramite una calamita a un container in disuso, l’ha consegnato ad una persona giunta a bordo di un’auto in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente. I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 140 euro e hanno recuperato il portaoggetti in cui hanno rinvenuto 18 involucri contenenti circa 19 grammi di marijuana. G.S., 28enne di Melito con precedenti, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.