Napoli, «truffa dello specchietto»: il nuovo caso ai Colli Aminei

Dovranno rispondere di danneggiamento e tentata truffa Giancarlo Russo, 41enne di Casalnuovo, e una donna di 37. I due sono stati sorpresi dai carabinieri mentre mettevano in atto la cosiddetta «truffa dello specchietto». I militari di Napoli Capodimonte transitavano in viale Colli Aminei, non lontano dalla caserma, quando hanno adocchiato una fiat 500x nera segnalata in passato da molti cittadini come auto sospetta. Proprio in quel frangente il 41enne ha impugnato una scarpa e ha colpito lo specchietto di un'auto in transito.

Il conducente del veicolo si è fermato e la messinscena è partita. Russo e la 37enne hanno simulato un incidente, lamentando di essere stati colpiti dallo specchietto. I militari - che avevano assistito alla scena - hanno bloccato i due. L'uomo è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio mentre la donna è stata denunciata. I carabinieri della compagnia Vomero e della stazione Capodimonte invitano tutti i cittadini che hanno subìto atti simili da persone che hanno utilizzato una Fiat 500 X nera a fare denuncia.