Terremoto Campi Flegrei, via ai controlli sulle case popolari

L'Agenzia Campana per l'Edilia Residenziale ha iniziato da Pozzuoli il piano di controlli antisismici che è stato disposto con un'ordinanza da David Lebro e Giuliano Palagi, rispettivamente presidente e direttore generale dell'Acer. Sono stati impegnati per questo programma di studio per analizzare la vulnerabilità sismica degli edifici gestiti dall'agenzia ben 100mila euro oltre iva.

Nel primo giorno di controlli fatti con la collaborazione dei tecnici degli ordini professionali di Napoli e Caserta e con il dipartimento di ingegneria dell'Università Federico II°, sono stati visionati 3 fabbricati per un totale di 24 alloggi. «Sui siti monitorati non sono state rilevate problematiche riconducibili agli eventi sismici delle ultime ore», ha dichiarato l'Acer.

L'indagine punta a controllare ben 430 edifici di proprietà dell'agenzia che si trovano nella zona rossa a Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, e nei quartieri napoletani di Bagnoli, Fuorigrotta, Agnano, Soccavo e Pianura.

Dopo la zona rossa dei Campi Flegrei saranno anche controllati gli immobili delle sette municipalità del comune di Napoli. «L'indagine consentirà di avere un quadro completo dello stato di salute dei fabbricati di proprietà dell'Acer per attestare il grado di rischio sismico e predisporre interventi per migliorare la sicurezza delle strutture», ha comunicato l'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale.