Terremoto a Napoli oggi, i sindaci flegrei invitano alla calma: nessun danno a persone o cose

C'è preoccupazione nei Campi Flegrei dopo la scossa di quest'oggi delle ore 19,45. Non solo a Pozzuoli ma anche a Bacoli, Quarto e Monte di Procida dove è stato ben avverito dalla popolazione il sisma di 3.8 della scala Ritcher, il più forte dal 2005.

«Siamo riuniti al Comune, per seguire l’andamento dello sciame e verificare in tempo reale la situazione - ha dichiarato Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli -. So che la gente è spaventata e preoccupata, ma a loro chiedo di mantenere la calma e di affidarsi ai canali ufficiali di comunicazione, che sono in stretto e continuo contatto con l’Ingv, la Protezione Civile, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Inoltre, invito la gente a contattare i numeri dedicati in caso di segnalazioni da fare o di esigenze collegate all’attività sismica». Anche a Monte di Procida il sindaco Peppe Pugliese ha invitato i suoi cittadini alla calma e ha comunicato che non ci sono state criticità nella cittadina montese.

«È stata molto forte - ha, invece, affermato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli -. L’abbiamo sentita in tanti, in tutta la nostra cittadina. Dopo aver effettuato un monitoraggio del territorio, non sono stati rilevati danni a cose e persone. Ed è un’ottima notizia. Solo tanto spavento. Perché è stata forte, e perché è durata diversi secondi. Ho attivato il Centro Operativo Comunale. Sono in contatto con i colleghi sindaci flegrei, ed in particolare con il sindaco di Pozzuoli. Così come siamo in costante coordinamento con la Protezione Civile della Regione Campania e con l’Osservatorio Vesuviano. Viviamo su una caldera vulcanica. Dobbiamo imparare a convivere con il bradisismo.

E, per questo, esorto i miei concittadini a visitare sul sito istituzionale del Comune di Bacoli, il Piano di Protezione Civile. Stiamo vivendo una fase bradisismica da qualche anno. Le autorità scientifiche ci rassicurano. Per questo bisogna mantenere la calma».