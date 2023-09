Terremoto a Napoli in diretta sul TgR: panico in studio

La forte scossa di terremoto avvertita oggi nei Campi Flegrei e a Napoli, è stata registrata anche dalle telecamere del TGR Campania.

Alle ore 19:45, il conduttore, il giornalista Alessandro Di Liegro - che ha mantenuto un perfetto autocontrollo fino alla fine - è stato costretto ad interrompere momentaneamente il programma: «Intanto c'è un terremoto in corso, in questo momento in studio. Scusateci.. Siamo in diretta, stiamo calmi, stiamo tranquilli...». Poi il TG regionale è ripreso regolarmente ma tanta paura questa sera anche nello studio RAI di viale Marconi a Napoli.

🚨 Il momento della scossa di #terremoto durante il telegiornale della #TgrCampania della sera condotto da Alessandro Di Liegro 💻 tutti gli aggiornamenti sul sito della @TgrRaiCampania @TgrRai #IoSeguoTgr pic.twitter.com/4LFRGoYKUR — Antonello Perillo (@anperillo) September 7, 2023

Nel frattempo l'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che è in corso uno sciame sismico ai Campi Flegrei.

Il terremoto più energetico, magnitudo preliminare 3.8 +/- 0.3, si è verificato alle ore 19,45 del 7/09/2023 profondità 2,km chilometri ed epicentro Agnano Pisciarelli Si tratta del terremoto più energetico mai registrato ai Campi Flegrei dalla crisi bradismica degli anni 198-84. Altissimo il risentimento in tutta la zona rossa dei Campi Flegrei, comprese diverse Municipalità di Napoli.