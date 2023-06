Pomigliano, terrore in centro: spari davanti a negozio di tattoo, gambizzato il tatuatore

Attimi di terrore nel centro di Pomigliano, oggi pomeriggio.

Intorno alle 14 una persona non ancora identificata, con il volto coperto da un passamontagna, ha esploso dei colpi di pistola davanti a un negozio di tatuaggi.

Durante l'agguato è stato ferito al ginocchio il tatuatore dell'esercizio commerciale, un uomo di 37 anni. Subito dopo l'aggressore si è dato alla fuga ma è stato intercettato da una pattuglia della polizia municipale di Pomigliano.

Ne è nata una colluttazione con un casco bianco. A ogni modo lo sparatore sarebbe riuscito a fuggire.

Il ferito è stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Ma la paura tra la gente è stata moltissima.