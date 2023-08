Tra i 10 yacht più grandi al mondo, “Opera” a Castellammare

Si chiama Opera ed è tra i dieci yacht più grandi al mondo. Al suo arrivo a Castellammare presso il porto turistico di Marina di Stabia, non si è mai arrestato un via vai di mezzi con a bordo rifornimenti di ogni tipo.

Torte per la colazione e fiori le richieste maggiori, lo sceicco Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan è goloso e attento ad ogni particolare. A bordo è tutto perfetto ma per arredare i 146 metri di lunghezza lo staff di appena 80 persone, ha un bel da fare. Il mega yacht da 450 milioni, è di proprietà dell’emiro di Abu Dhabi, costruito nel 2023, ha due eliporti (uno a poppa e l'altro a prua), può ospitare circa 48 ospiti in 24 cabine super lussuose.