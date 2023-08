Chiara Ferragni, il tuffo perfetto scatena le polemiche: «Si vede che è finto, tutto Photoshop»

Chiara Ferragni, in questo momento, si trova in vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia e, ogni giorno, pubblica foto, video o reel per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che sta facendo. L'influencer è, inoltre, seguita anche dai paparazzi che non si perdono nemmeno un momento delle sue giornate a bordo dello yacht. Proprio una foto in cui Chiara si tuffa ha scatenato la polemica social tra i suoi fan.

Chiara Ferragni è stata paparazzata mentre si tuffa dallo yacht in cui, a volte, trascorre le giornate con Fedez e i suoi bambini. I fan sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto lo scatto perché l'influencer entra in acqua in un modo pressoché perfetto, tanto che la sua migliore amica, l'influencer Veronica Ferraro ha scritto: «Esigo un corso di tuffi da te appena arrivo, thanks». Lo scatto, però, non convince proprio del tutto i follower di Chiara perché alcuni di loro credono che sia troppo preciso per essere vero.

Come già spiegato, molti fan di Chiara Ferragni sono rimasti sbigottiti dall'esecuzione perfetta del tuffo dell'influencer.

Qualcuno, quindi, ha commentato: «Ho capito prendere in giro sui social ma qui è palese che sia tutto finto», «Si certo un tuffo dove I capelli stanno verso le spalle invece che verso il mare e dove entra in acqua neanche uno spruzzo. Fatevi un corso di photoshop avanzato per favore che sta foto piu che fake fa veramente pena» oppure ancora «Con Photoshop e il foto montaggio il tuffo si fa senza spostare l acqua del mare».