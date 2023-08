Federica Pellegrini, compleanno da quasi mamma: «Un bicchiere di vino lo posso bere?»

Oggi è un grande giorno per Federica Pellegrini: è il suo compleanno e La Divina spegne 35 candelina, ma quest'anno è un po' più particolare del solito: è il primo da quasi mamma. Per questo giorno così importante, il marito Matteo Giunta ha deciso di regalarle un mazzo di rose rosse con un dettaglio che non è sfuggito ai fan, una rosa di color rosa, dedicato alla loro piccola nuotatrice in arrivo. Federica e Matteo non potrebbero essere più felici della famiglia che stanno costruendo piano piano, con il loro amore.

Federica Pellegrini ha voluto condividere la gioia per il suo compleanno e per l'arrivo della sua bambina pubblicando su Instagram una foto del regalo del marito Matteo Giunta, un mazzo di rose rosse con una rosa di color rosa al centro e ha scritto nella didascalia: «35, con un pizzico di rosa. Ma dite che questa sera un bicchiere di vino lo posso bere?!»

Le mamme presenti sulla piattaforma social sono accorse per dirle che, «Assolutamente no, non devi bere alcolici di nessun tipo mentre sei in gravidanza», mentre altre erano un po' più permissive, «D'altronde un goccio di vino non fa nulla». La domanda della Divina era ironica, ma adesso siamo curiosi di sapere cosa ha fatto: ha bevuto o no il bicchiere di vino?