Torre del Greco, cade nel parco Vesuvio e si rompe una gamba: salvato dai poliziotti

Si era addentrato nel bosco del parco nazionale del Vesuvio per raccogliere asparagi ma, a causa di una caduta, rischiava di rimanere intrappolato nella fitta vegetazione.

È questa la storia di Giuseppe, un 67enne torrese. Alcuni giorni fa l’uomo aveva lanciato una chiamata di aiuto alla Centrale Operativa della Questura di Napoli dopo essere caduto da un’altezza di circa 4 metri che lo aveva impossibilitato a muoversi.

In pochi istanti i poliziotti dei commissariati di Torre del Greco e di Portici-Ercolano hanno raggiunto l’area segnalata. Da qui gli agenti hanno proseguito le ricerche a piedi a causa della fitta vegetazione; e così, dopo aver percorso un impervio sentiero per circa 2 chilometri, hanno raggiunto e rintracciato lo sventurato.

Giuseppe, ricoverato in ospedale per una frattura, ha ringraziato gli operatori per averlo salvato ed il suo appuntamento con gli asparagi è rinviato.