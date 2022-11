Violento incidente a Giugliano, schianto e ribaltamento di un'auto

Prima lo scontro poi il ribaltamento. Paura a Giugliano in via Signorelli dove un’auto, una Fiat Punto, si è schiantata contro una Fiat Idea prima di ribaltarsi. Due i feriti, di cui uno trasportato in ospedale.

Il violento impatto questa mattina nella strada della metropolitana, tra Giugliano e Melito, che collega via Colonne al prolungamento di via Signorelle. Sul posto gli agenti della polizia municipale della terza città della Campania per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Non si esclude un colpo di sonno del conducente della Punto che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo provocando così lo schianto e il capovolgimento dell'auto. L’arteria è stata chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e il ritiro dei veicoli creando non pochi disagi alla viabilità, già compromessa dalla chiusura di via Colonne per i lavori al sistema fognario.