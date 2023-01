Abc Napoli, iniziano da Scampia i lavori di ammodernamento della rete idrica per oltre 24 chilometri

Sono iniziati oggi a Scampia i lavori di realizzazione del progetto Abc4Innovation, nell’ambito del quale Abc Napoli si è aggiudicata un finanziamento di 27 milioni di euro per realizzare una piattaforma evoluta di gestione della risorsa idrica completamente integrata per il contrasto alla dispersione, la sostituzione di oltre 24 chilometri di rete idrica di distribuzione nei quartieri Scampia, Chiaiano, Fuorigrotta, Bagnoli e Soccavo, mediante la posa di nuove tubazioni in ghisa sferoidale, a vantaggio dei cittadini e dell’ambiente.

«Oggi da Scampia è stato dato il via alla più imponente opera di ristrutturazione delle infrastrutture idriche che la città di Napoli ha conosciuto negli ultimi decenni» dichiara il presidente di Abc Napoli, Alessandra Sardu.

«Dopo aver risanato l’azienda e conseguito l’affidamento del Sii, grazie a 27 milioni di euro di finanziamenti conseguiti con il Pon Rete, iniziamo una nuova fase che è quella degli investimenti per l’ammodernamento della rete idrica cittadina, che si trasformerà in una rete Smart, con tecnologie all’avanguardia che ci consentiranno di ridurre drasticamente il problema delle perdite in città - spiega la presidente Sardu- Sono orgogliosa del lavoro che tutto il personale dell’azienda sta portando avanti con entusiasmo e determinazione».