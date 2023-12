Turismo: accordo campus Principe di Napoli e Federalberghi penisola sorrentina

Campus Principe di Napoli, Centro di Alta Formazione e Specializzazione Universitaria nei settori delle Scienze Gastronomiche e del Turismo del Gruppo Multiversity, leader in Italia nel settore Education, e Federalberghi Penisola Sorrentina, associazione di imprese alberghiere che rappresenta ben oltre 100 strutture della penisola sorrentina, hanno firmato un accordo per l’erogazione di cinque corsi professionali per rispondere alle necessità del settore Hospitality. L’obiettivo della collaborazione è offrire opportunità di lavoro presso le più prestigiose strutture alberghiere degli associati di Federalberghi Penisola Sorrentina.

La partecipazione ai corsi è interamente finanziata e riservata a 60 studenti.

I percorsi formativi prevedono lezioni in modalità blended, in presenza e in digitale, affiancate da laboratori didattici interattivi e da stage presso alcuni dei migliori hotel della Penisola Sorrentina. L’offerta si articola nei seguenti corsi: front office: formazione per segretari di ricevimento; reservation/revenue: formazione per addetti alle prenotazioni; housekeeping: formazione per governanti; formazione addetti alla sala&bar; formazione commis di partita e chef di partita.