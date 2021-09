Aeroporto di Napoli Capodichino, l'amministratore delegato Roberto Barbieri: «Nel 2022 torneremo alla normalità»

I numeri non sono quelli del 2019 (11 milioni di passeggeri), ma nemmeno quelli del 2020 (2,5). E forse per la prima volta, tra mille cautele e qualche napoletano scongiuro, la prospettiva di Capodichino pare essere di un rosa tenue. «Sempre che non ci siano altre complicazioni sul fronte della pandemia» mette le mani avanti l'amministratore delegato della Gesac, la società di gestione del sistema degli aeroporti campani (Napoli e Salerno),...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati