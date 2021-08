Turismo, agosto da record: Napoli ai livelli pre-Covid

Gli alberghi pieni, quasi come due anni fa. E le biglietterie dei musei prese d’assalto come nell’estate 2019, quella del boom. Il consuntivo della stagione estiva del turismo cittadino si può brutalmente sintetizzare in poche parole. Un successo insperato, nonostante l’assenza dei visitatori di oltreoceano, quelli che nel periodo precedente la pandemia contribuivano enormemente ad arricchire i bilanci delle aziende del settore. «Turismo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati