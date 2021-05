Torre del Greco, ottanta volontari ripuliscono la spiaggia del Cavaliere

Ottanta ragazzi in spiaggia a Torre del Greco. Non c’entrano niente però assembramenti e fughe dalle restrizioni. I giovani hanno infatti risposto all’invito dell’associazione Eco Culturale che, lungo il tratto di mare posto a poco distanza dal cimitero e tra le storiche mete dei torresi durante l’estate, hanno organizzato oggi una giornata dedicata all’ambiente. Obiettivo, recuperare - nel pieno rispetto delle normative anti-Covid - i tanti rifiuti presenti sull’arenile. Un invito al quale hanno risposto diverse altre associazioni come maDre, Ondecreative, Fenice-Crea non distruggere, Controcorrente-Per il Sarno che verrà, Radio Siani la radio della legalità, N’ Sea Yet, Greenpeace gruppo locale Napoli, centro subacqueo Torre del Greco e Scout Agesci gruppo Napoli 10.

Alla fine i volontari hanno riempito oltre cento sacconi, recuperando oltre ai rifiuti «classici» (da oggetti in plastica a cotton fioc fino ad multimateriale) anche lastre in amianto, che saranno appositamente smaltite dall’amministrazione comunale, e perfino una piccola imbarcazione in disarmo.