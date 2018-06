Anm Napoli, nuova fumata nera. I sindacati: «Basta macelleria sociale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 08:00

È guerra tra Anm e sindacati sul nuovo piano esuberi. Per far quadrare i conti, l'azienda dei trasporti, in concordato preventivo fallimentare, annuncia una nuova cura dimagrante che vede la fuoriuscita di altre 325 unità, dopo le 194 già andate via con lo stato di crisi dello scorso anno. Per una parte, pari a 81 dipendenti, si profila una soluzione soft, con l'accesso all'esodo incentivato per la pensione, nel biennio 2018-2019, attraverso il fondo della Regione da 18 milioni. Ma a preoccupare di più è il destino dei restanti 244 dipendenti in esubero, per i quali, attaccano i rappresentanti dei lavoratori, «si rischia di non avere paracaduti e che potrebbero essere licenziati». Contro il piano lacrime e sangue i sindacati fanno fronte comune. Lunedì mattina è previsto l'ultimo incontro a Palazzo San Giacomo per la presentazione del piano concordatario. Il documento, quindi, sarà depositato martedì in Tribunale. Viene confermato lo sciopero di 24 ore di tutti i mezzi Anm per venerdì 13 luglio. Ma non si escludono agitazioni di piazza già nel pomeriggio di lunedì.Sul caso Anm interviene anche il governatore Vincenzo De Luca, che sul suo profilo social scrive: «La Regione sta facendo la sua parte per avere trasporti funzionanti in tutta la Campania. Spero che a Napoli riescano a far funzionare almeno le funicolari. Non è complicato come andare sulla luna, tutto sommato è un lavoro semplice».