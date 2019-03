Bidelli tutti malati, a Napoli i bimbi restano senza asilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 9 Marzo 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è stata una bella giornata quella di 119 mamme del Vomero che ieri mattina hanno dovuto rimediare a un grosso disagio provocato dal personale della scuola comunale «Vanvitelli 8° Circolo». Sei tra ausiliari e collaboratori scolastici ieri si sono messi in malattia e a loro assenza ha impedito che i bimbi che compongono le sei classi potessero entrare e svolgere l'attività didattica, costringendo così le famiglie a riorganizzare la propria giornata. Un danno arrecato soprattutto alle mamme lavoratrici, ossia la maggior parte di coloro che hanno iscritto i loro figli in quel plesso, e favorivano per oltre la metà del tempo pieno. Sui motivi delle assenze c'è stato un caos di comunicazioni che si sono accavallate nell'arco della giornata. Si era pensato che le sei unità assenti (due sono dipendenti di Napoli Servizi) avessero aderito allo sciopero nazionale per manifestare contro le disuguaglianze e la violenza di genere, ma ciò non coincideva con i dati forniti dal Servizio Autonomo Personale che in quella categoria registrava soltanto una adesione sull'intero territorio comunale. L'assessore all'Istruzione della Municipalità 5, Elena De Gregorio, invece, era a conoscenza che le assenze fossero collegate allo sciopero dei trasporti che avrebbe impedito ai dipendenti di raggiungere il plesso. È stato però chiarito che le assenze erano tutte per malattia. Alcune famiglie vogliono vederci chiaro e hanno chiesto l'intervento del consigliere comunale Diego Venanzoni che ha trovato «inaccettabili simili comportamenti che hanno impedito di fatto la fruizione di un pubblico servizio a oltre cento bambini, e gravato su altrettante famiglie che hanno dovuto rivedere i loro impegni di lavoro». Il consigliere ha chiesto all'assessore Annamaria Palmieri e all'amministratore unico della Napoli Servizi Andrea de Giacomo «di far luce su questo episodio con opportuni controlli sul personale».