Capodanno a Torre del Greco, la crociata anti-alcol del parroco: no ai brindisi per i minori

Giovedì 28 Dicembre 2017, 12:10 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 12:10

TORRE DEL GRECO - «No agli alcolici somministrati ai minori». Dopo una vigilia di Natale molto alcolica nel centro storico di Torre del Greco, in vista di Capodanno parte su Facebook la crociata anti-brindisi: a lanciare l'iniziativa via social network è don Antonio Smarrazzo, parroco della parrocchia Madonna delle Grazie, preoccupato per il consumo di alcol da parte dei minori.«Stamattina ha fatto visita ai vari bar della zona della Villa comunale e di via Roma e anche a una nota enoteca di Torre del Greco al seguito delle situazioni incresciose verificatesi il 24 dicembre - racconta don Antonio in un post su Fb - Ho chiesto loro di procedere con responsabilità e con il buon senso alla vendita di bevande alcoliche e di moderare assolutamente il volume della musica». Di più: don Antonio ha anche coinvolto associazioni di categoria e istituzioni: «Ho avvisato le autorità competenti e il presidente dell'Ascom. Spero per il prossimo 31 dicembre in una collaborazione fattiva di tutti i commercianti di Torre del Greco, nella speranza che il Commissario Prefettizio emetta un'ordinanza per limitare il consumo di alcool».Ordinanza che divide la città e che in realtà moltissimi commercianti non vogliono: «Non vendiamo alcol ai minori - si difendono i baristi - Piuttosto servono cassonetti dell'immondizia e controlli dei vigili urbani».