Commerciante morto a via Duomo, una targa per ricordare Rosario Padolino

Questa mattina a via Duomo, nel centro di Napoli, è stata scoperta una targa in memoria di Rosario Padolino, storico commerciante della zona morto a 66 anni l'8 giugno 2019 a causa della caduta di un pezzo di cornicione caduto da un palazzo mentre sostava all'esterno del suo negozio. La targa è stata posizionata a poca distanza dal negozio.

Alla cerimonia di scoprimento della targa hanno partecipato i familiari di Padolino, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, gli assessori comunali Alessandra Clemente e Rosaria Galiero, il prefetto vicario Enrico Gullotti e don Giuseppe Mazzafaro in rappresentanza della Segreteria dell'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, oltre a rappresentanti del commercio di via Duomo.

«È stata una breve ma toccante cerimonia - si legge in una nota del Comune di Napoli - per ricordare un uomo rispettato ed amato da tutto il quartiere, onorando così la memoria di un uomo onesto, simbolo dei commercianti non solo della zona, per il suo grande impegno indirizzato, da sempre e tra i primi, per la riqualificazione di via Duomo dove operava da oltre 40 anni».