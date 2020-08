Coronavirus a Napoli, ripartono le crociere: «In vacanza con la mascherina»

Sono tutti in fila con trolley, biglietti, guanti e mascherine. Se la voglia di divertirsi è irrefrenabile, dopo mesi di chiusure e sacrifici, è anche vero che la prudenza non è mai troppa. I passeggeri della Msc Grandiosa lo sanno bene e oggi si sono presentati all'imbarco al movo Beverello nel rispetto delle norme anti-Covid e lasciandosi alle spalle la paura per la recente impennata di contagi. Una situazione che, se allarma il resto del paese, non preoccupa gli ospiti della nave ammiraglia della compagnia che ha garantito, un riempimento massimo non superiore al 70% mettendo al centro la tranquillità e la sicurezza dell'equipaggio.

«Siamo tranquilli – dichiarano i passeggeri in fila – perché i controlli saranno serrati e continui. Durante tutta la crociera saremo sottoposti più volte al tampone e nessuno di noi salirà o lascerà la nave senza aver fatto i dovuti accertamenti. Siamo fiduciosi nelle misure di sicurezza messe in campo dalla compagnia e non vediamo l'ora di partire».



Norme e regole da seguire che hanno rassicurato tutti. Anche chi non intende mai calare la guardia.

«Anche a bordo continueremo a essere attenti. Le mascherine viaggeranno sempre con noi e soprattutto con i nostri figli. Questo è un virus che abbiamo imparato a conoscere e che non lascia scampo a nessuno. Continueremo a osservare le regole di base e a essere vigili. Oggi partiamo per cercare di passare qualche giorno in allegria. Speriamo che vada tutto bene».

