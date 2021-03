Covid a Napoli, blitz dell'assessore Gaudini per verificare controlli sui bus Anm

Sopralluogo dell'assessore comunale al trasporto pubblico, Marco Gaudini, per verificare le attività messe in campo da Anm (Azienda napoletana mobilità) rispetto al controllo dei titoli di viaggio sugli autobus e circa l'adozione delle misure anti covid. Ad accompagnare l'esponente della giunta de Magistris, il direttore generale di Anm, Francesco Mascolo.

Dal 1 marzo è infatti stato ripristinato il servizio di controlleria per le linee su gomma in cui sono impiegati 120 addetti che, oltre a verificare che gli utenti siano muniti del ticket di viaggio, devono anche assicurarsi che sui bus siano rispettate le normative contro la diffusione del coronavirus a cominciare dall'uso da parte di tutti della mascherina.

«È un servizio importante soprattutto in questo momento - ha detto Gaudini - che mira non solo al contrasto all'evasione, ma anche ad evitare che non si rispettino le disposizioni in materia di covid all'interno dei mezzi del trasporto pubblico su gomma. Ringrazio tutti i dipendenti ed il management dell'azienda che sono impegnati in questa importate azione. Adesso - ha aggiunto - dobbiamo puntare anche a migliorare le possibilità di acquisto dei titoli di viaggio e in tal senso ho indetto per lunedì un incontro con i vertici del Consorzio Unico Campania al fine di verificare tutte le soluzioni possibili per garantire una più ampia copertura sul territorio per l'acquisto dei biglietti e per l'implementazione delle azioni, già messe in campo, di informatizzazione del sistema di vendita».

