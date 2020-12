Cumana, già piove nella stazione di Maradona quattro giorni dopo l'inaugurazione

Piove nella stazione del murales della discordia. Alle polemiche che hanno accompagnato l'inaugurazione del mega-murales sulla storia del Calcio Napoli, nella stazione Mostra della Cumana, ieri si è aggiunta la pioggia. Pozzanghere e acquitrini hanno invaso la banchina, davanti all'immagine dell'ex capitano azzurro Hamsik, un piccolo lago, dovuto alle piogge battenti di ieri.

«Smottamenti e allagamenti ad ogni pioggia, il dissesto idrogeologico è la vera priorità - tuona Francesco Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde - Piove anche nella stazione con il murale dedicato a Maradona e al Calcio Napoli. «Mostra-Stadio Maradona, fresca di inaugurazione è stata invasa d'acqua». Borrelli accende i riflettori sul maltempo: «Ad ogni pioggia la stessa storia, ogni volta le stesse immagini. Questa situazione sta diventando insostenibile, il contrasto al dissesto idrogeologico e il rispetto per il territorio devono essere una priorità. Purtroppo nella stazione Cumana di Mostra il murales non è riuscito nel miracolo di non far allagare la banchina - aggiunge Borrelli, insieme allo speaker radiofonico Gianni Simioli - Non è la prima volta che ci piove sempre dentro. Al di là del murales ci si dimentica che le persone oltre a guardare le immagini, dovrebbero poter prendere il treno senza che gli piova addosso. Oggi manderò una nota al presidente dell'Eav».

Ultimo aggiornamento: 11:25

