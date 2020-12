Maradona, i cimeli di Napoli in mostra al museo Filangieri

Una mostra su Diego Armando Maradona che arriverà fino al Maggio dei Monumenti. L'evento, che sarà comunque temporaneo ma su lungo periodo, si terrà al Museo Filangieri di Napoli. A siglare l'intesa il direttore del museo civico Gaetano Filangieri Paolo Jorio, l'assessore alla Cultura del Comune Eleonora de Majo, e l'assessore allo Sport Ciro Borriello.

L'idea nasce sulla scorta di quanto accaduto in questi dieci giorni dalla scomparsa di Diego Maradona. Il moto d'amore spontaneo, scandito dalle lacrime e dal dolore, ma soprattutto dai ricordi, ha portato migliaia di tifosi a manifestare l'affetto infinito per l'indimenticato numero dieci. In città si sono creati dei sacrari, veri e propri luoghi di culto: basti pensare all'esterno della Curva B dello stadio San Paolo, dove neanche la pioggia è riuscita a fermare il pellegrinaggio perpetuo dei napoletani, che hanno voluto omaggiare il campione argentino lasciando sulle grate sciarpe, striscioni, cartelloni, lettere. Ma anche bandiere, palloni, fiori, magliette, lumini. Un secondo sacrario, che non verrà smantellato per volere dei residenti, è invece quello dei Quartieri Spagnoli, alla fine di via Emanuele De Deo. Ognuno ha voluto ricordare a modo suo Maradona, come fosse uno di famiglia, in un legame intimo e personale. Si è deciso così di mettere in mostra tutto l'amore dei napoletani per Diego. All'interno del museo civico verrà dunque allestita una mostra con parte dei cimeli raccolti dal Comune e che oggi stazionano all'interno degli scatoloni in un vecchio ufficio di Palazzo San Giacomo, tra i settori C e D della Tribuna Posillipo. Sarà ad opera del curatore della mostra decidere in queste settimane quali oggetti poter esporre, sarebbe impensabile quanto impossibile esibire tutto. Sono migliaia gli oggetti raccolti da inventariare e catalogare. L'altra parte dell'esposizione verrà allestita con cimeli da collezionismo, oggetti che rappresentano la storia di Maradona e del Napoli. La scelta del museo civico non è casuale, vista la sua rilevanza istituzionale. Il Filangieri è collocato sulla cosiddetta via dei Musei, via Duomo, e dal Municipio si augurano presto di poter riaprire i luoghi della cultura in città. Difatti la mostra su Maradona non potrà essere inaugurata a stretto giro: il governo non ha ancora dato il via libera ai musei, ma l'auspicio è che con il nuovo anno si possa ripartire.

Per quanto riguarda invece il museo permanente, dovrebbe svolgersi a giorni il sopralluogo all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, tra il sindaco de Magistris e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo il faccia a faccia di sabato pomeriggio. Nel corso dell'incontro, durato un'ora, si è concordato sull'idea di realizzare insieme, all'interno dell'impianto di Fuorigrotta, un Museo del Napoli e dell'indimenticabile campione. Saranno coinvolti per il Municipio gli assessori de Majo e Borriello. La maggior parte degli oggetti è stata raccolta e trasferita nello stanzone adibito a deposito. Intanto nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra gli assessori alla Cultura e allo Sport, con esponenti delle due curve, A e B, per immaginare un modello di decisione popolare su un progetto partecipato, che riguarda la costruzione e la collocazione della statua di Maradona. Bisognerà individuare un luogo dove collocare il monumento del Pibe de Oro e per farlo l'amministrazione ha deciso la strada della condivisione anche con i tifosi azzurri, oltre che del mondo dello sport e della cultura.

