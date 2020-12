A due distanze dalla scomparsa di Maradona, altro spavento per i tifosi appassionati dell'ex campione argentino: nella giornata di ieri, infatti, è stato ricoverato in ospedale per un problema cardiaco Victor Hugo Morales, il noto telecronista e amico del Pibe de Oro che aveva avuto l'onere e l'onore di commentare per la tv la famosa azione del gol del secolo al Mondiale del 1986.

Secondo quanto riportano i media argentini sulla vicenda, Morales sarebbe fuori pericolo ma comunque sotto ossrrvazione almeno per le prossime 48-72 ore. «Sono ricoverato da ieri e resterò qui per un paio di giorni. Ho una aritmia da diverso tempo e, non so se dovuto a questo periodo così particolare, non sono al massimo in questi giorni» ha dichiarato lo stesso Morales collegato a "La Mañana", il programma radiofonico da lui condotto.

