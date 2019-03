Vomero-Pianura, cantiere infinito: raccordo ancora chiuso per lavori

Martedì 26 Marzo 2019, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori di eliminazione delle erbacce e messa in sicurezza della strada sembrano infiniti ed il raccordo che collega Pianura al Vomero resta chiuso. Due ordinanze sono state emesse nei giorni scorsi per consentire i lavori ancora da ultimare. In un primo momento la riapertura era stata stabilita per il giorno 15, ma ritardi e rallentamenti ancora non specificati l’hanno fatta slittare al 22. A quasi una settimana da quest’ultimo limite – indicato nell’ordinanza dirigenziale – il tratto di strada risulta ancora off limits.«È assurdo che questa strada sia ancora chiusa» afferma il consigliere della IX Municpalità Pasquale Strazzullo. «Questo tratto di strada e di fondamentale importanza per i collegamenti di questa zona con quella del Vomero e con la Tangenziale. La sera ad esempio, diventa un vero imbuto dove le auto si bloccano frequentemente e dove il caos è diventato costante. Non capiamo perché ci siano ancora questi ritardi ma speriamo che quanto prima si possa tornare alla normalità»