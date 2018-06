Napoli, Fuorigrotta sommersa da montagne di rifiuti: «Vogliamo decoro e sicurezza»

Venerdì 8 Giugno 2018, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 11:02

L’emergenza rifiuti arriva anche a Fuorigrotta. In via Brigata Bologna infatti, a pochi passi dal tunnel Laziale che conduce in piazza Sannazaro e nell’area di Mergellina, la spazzatura è diventata una spiacevole costante. Sono decine i rifiuti ammassati lungo i marciapiedi e in direzione della strada che sale da via Fuorigrotta. Dalle porte alle suppellettili di arredamento casalingo come scrivanie, tavoli e sedie fino ai cartoni, ai materassi e ai rifiuti organici. Un teatro dell’orrore che da tempo ha mobilitato i cittadini: «Vogliamo pulizia, decoro e sicurezza», dichiarano in coro i residenti.«Questa strada è diventata uno sversatoio a cielo aperto e non possiamo continuare così. Vediamo spesso gettare rifiuti da chi non si cura della nostra salute e temiamo che proprio questo insano accumulo di spazzatura possa essere nocivo per noi e per chi vive qui».