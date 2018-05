Eventi food sul lungomare, il Comune di Napoli fa lo sconto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 29 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Napoli tira fuori i soldi per gli appuntamenti gastronomici sul lungomare, ma stringe i cordoni della borsa se c'è da finanziare eventi culturali di grande successo come il Salone del libro.Palazzo San Giacomo, infatti, ha dato il via libera alla riduzione dell'80 per cento del canone di occupazione di suolo pubblico per quattro eventi enogastronomici, tutti sul lungomare Caracciolo, e istituzione di un fondo di riserva per la copertura dei costi. È tutto scritto in una delibera di giunta approvata due settimane fa dall'amministrazione de Magistris. Il Comune, in sostanza, ha previsto un fondo di 150mila euro a copertura della scontistica Cosap per eventi di food and drink: BaccalàRe (19-27 maggio); Piazza Village (1-10 giugno); Aperol Spritz (30 giugno); Bufala fest (7-15 luglio). La riduzione è resa possibile grazie al nuovo regolamento di occupazione suolo approvato il 29 marzo dal Consiglio comunale. Palazzo San Giacomo può così decidere di applicare «la riduzione del canone in misura non superiore all'80 per cento, che può essere esteso all'85 per cento qualora l'occupazione sia inferiore a 500 metri quadrati. In caso di applicazione del beneficio la giunta dovrà chiedere una percentuale sull'incasso totale in misura non inferiore allo 0,5 per cento e non superiore al 5 per cento da corrispondere entro 20 giorni dalla conclusione dell'evento». Il Comune ha dunque la facoltà di applicare una riduzione che vada dallo 0 per cento all'80 per cento, e in questi quattro casi ha optato per la scontistica massima, poco vantaggiosa economicamente per la casse già disastrate dell'ente. Per BaccalàRe e Bufala Fest il Municipio prevede una copertura di costi che si aggira intorno ai 30-35 mila euro, per il Pizza Village più di 50mila e per la festa Aperol circa 12 mila. Alla fine quanto pagheranno di occupazione suolo questi eventi? BaccalàRe e Bufala fest poco più di 10mila euro, il Piazza Village poco più di 15mila euro e Aperol (evento di un solo giorno) circa 4 mila euro. Oltre ovviamente al 20 per cento dovuto.