Sabato 30 Dicembre 2017, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 15:40

TORRE DEL GRECO - Pietre, alghe e bottiglie di plastica. Ancora una volta le cattive condizioni meteorologiche trasformano la passeggiata a mare a ridosso di via Calastro, in un percorso ad ostacoli.Lo scenario che si registra nella zona è di assoluto degrado: la forza del mare e delle onde e la scarsa “protezione” delle barriere frangiflutti hanno infatti reso impraticabile il camminamento posto alle spalle del porto. Dove non era arrivata la mano dell’uomo (che già ha seriamente danneggiato l’area), ci ha pensato la natura. E così lo scenario che oggi si presenta ai pochi che hanno scelto quest’area per qualche istante di relax è di degrado e abbandono.