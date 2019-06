Le Universiadi in tv: milioni ​di spettatori, dirette anche in Asia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Giugno 2019, 07:53 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 07:54

Millecentodue giornalisti accreditati, ottantuno televisioni internazionali per un'audience di 890 milioni di persone. Napoli e la Campania sotto i riflettori per i Giochi Universitari che cominceranno il 3 luglio con la cerimonia inaugurale allo stadio san Paolo.È imponente lo schieramento delle televisioni asiatiche che invaderanno l'International Broadcasting Center della Mostra d'Oltremare: quaranta inviati della CCTV cinese, venti director della giapponese Ashahi tv che hanno una cabina di montaggio loro dedicata all'Ibc flegreo. Anche Eurosport trasmetterà dirette come Rai Eurovision, Fosu Tv e la televisione giapponese. Saranno 550 le ore in diretta e 1200 le ore in registrata. E ancora 450 tecnici, 240 telecamere, oltre quaranta regie mobile. Antonio Gnassi, direttore media digital e broadcast delle Universiadi campane, spiega: «È un racconto del territorio. Avremo 298 commentatori tv accreditati, 84 web radio e la cerimonia andrà in diretta in 82 paesi compresa l'Italia. Per portare le immagini viaggiamo velocemente su fibra. Poi la sfida del pubblico è un'altra particolarità di questi giochi»