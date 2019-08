Lunedì 5 Agosto 2019, 13:48

Fa troppo caldo e i fedeli preferisco la spiaggia alla chiesa? Allora è l'icona della Madonna di Pompei ad andare da loro. La fede non va in ferie. Il quadro della Madonna pellegrina, accompagnata da Monsignor Douglas Regattieri Vescovo di Cesena-Sarsina che ha celebrato la messa sulla spiaggia, è andato il missione nella parrocchia dell'Annunciazione a Gatteo Mare, nel comune di Gatteo (provincia di Forlì-Cesena). La processione si è svolta in riva al mare dalla zona Cesarini di Villamarina fino alla foce del Rubicone, a Gatteo Mare. «È Maria che raggiunge i suoi figli ovunque vivano la loro quotidianità».