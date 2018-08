Test ok, la Litoranea di Torre del Greco torna balneabile: cessato l'allarme per l'alga tossica

Domenica 19 Agosto 2018, 13:41

TORRE DEL GRECO - Una telenovela infinita: dopo l'allarme per l'alga tossica e le chiazze scure a pelo d'acqua, dopo il divieto di balneazione poi revocato in tempi record e il nuovo stop ai tuffi della scorsa settimana, l'Arpac fa nuovamente retromarcia sullo stato di salute del mare torrese. E così la Litoranea è nuovamente balneabile: i parametri dell'e-coli e dell'ostrensis - un’alga potenzialmente tossica la cui fioritura provoca febbre e diarrea - sono tornati nella norma e il sindaco Giovanni Palomba ha potuto revocare i 5 divieti emessi pochi giorni fa. Un sospiro di sollievo, fatti salvi ulteriori colpi di scena, per gli imprenditori del lungomare, alle prese in questa stagione ballerina con tanti intoppi.E' la quinta volta, infatti, tra luglio e agosto che gli esperti dell'agenzia regionale cambiano parere sulla qualità del golfo corallino, costringendo le autorità locali prima a chiudere, poi a riaprire i lidi in Litoranea. Ora le controanalisi del 13 agosto giudicano la zona di Calastro, Torre di Bassano e via Litoranea Nord come eccellenti mentre il Cimitero (dove non ci sono stabilimenti balneari), il Lido Incantesimo e la Stazione di Santa Maria la Bruna sono classificate come buone.Ma nonostante i nuovi test abbiano smentito il pericolo di inquinamento, restano i dubbi tra i bagnanti e monta la polemica: «Non ha alcun senso logico: la nostra costa è balneabile a giorni alterni. Mai vista tale approssimazione di giudizio». «Di chi dobbiamo fidarci? Perché finora il mare era pulito e oggi, improvvisamente, non lo è più?».