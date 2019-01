Lotteria Italia, è Napoli milionaria: «Ma chi ha vinto va protetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Gennaio 2019, 07:00

Domenica sera Ciro Maniglia non s'è reso conto dello tsunami che stava per travolgerlo. Il biglietto da 2,5 milioni di euro che ha regalato a Napoli il secondo premio della Lotteria Italia è uno dei duemila che ha venduto nella sua edicola in piazza Principe Umberto ma lui se n'è accorto solo ieri mattina quando una folla di curiosi ha cominciato ad accalcarsi intorno al suo gazebo gonfio di giochini per bambini, gadget per i turisti e tanti giornali.Quando s'è reso conto di essere lui il rivenditore fortunato, ha fatto una corsa alla cartoleria all'angolo, ha comprato un cartoncino e un paio di pennarelli e ha arricchito l'edicola con una sua locandina personale.