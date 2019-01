Lotteria Italia, c'è un nuovo milionario a Napoli: «Ma è possibile che sia un turista»

Lunedì 7 Gennaio 2019, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2019 14:15

«Lo abbiamo saputo stamattina, c'era la foto dell'edicola sul giornale, è stata una bella sensazione». Commenta così Ciro Maniglia, l'uomo che gestisce l'edicola in piazza Principe Umberto in cui è stato venduto il secondo biglietto vincitore della Lotteria Italia, quello da due milioni e mezzo di euro. La sua rivendita è al centro della piazza, e l'euforia, come la curiosità su chi potrebbe essere il fortunato, si spande velocemente sotto il cartello «Qui vinti 2.500.000 euro»: si raccoglie una piccola folla di abitanti del rione, con la frasi di rito «se avessi vinto io non starei mica qui», dice un anziano signore, ma Maniglia spera di incontrarlo: «Spero - dice - che sia una persona bisognosa e spero anche che si faccia vivo per farci un piccolo regalo. Da noi ha avuto la fortuna di trovare 2,5 milioni, io gestisco questa edicola da dieci anni ed è la prima vincita grossa che si realizza». Il misterioso fortunato, però, potrebbe già essere lontano: «Abbiamo venduto - racconta ancora l'edicolante - circa duemila biglietti, non ho idea di chi possa essere. È probabile però che sia un turista, moltissimi visitatori italiani hanno comprato biglietti negli ultimi mesi».La piazza fortunata è la via d'accesso al Vasto, il rione della tensione tra migranti e residenti italiani, quello scelto da Salvini per la sua prima visita da ministro a Napoli: «Non credo sia un immigrato - spiega però Ciro - non comprano quasi mai biglietti». «Spero che il vincitore - afferma Giampiero Perrella, presidente della Municipalità - possa essere un nostro concittadino, magari bisognoso, affinché questi soldi possano essere impiegati per la felicità di chi ha fatto più fatica negli ultimi tempi. È un bel segnale che il biglietto sia stato venduto in uno degli esercizi commerciali storici del quartiere. Che sia da buon auspicio per tutta la Municipalità e soprattutto un segnale positivo di una inversione di tendenza per la vicina zona del Vasto, di cui piazza Principe Umberto è la porta di accesso. Chiunque sia speriamo voglia mettere a disposizione qualche risorsa a favore dei più bisognosi e, se vorrà farlo attraverso il Comune o la Municipalità, saremo pronti ad accoglierlo». A decidere sarà lui, mentre gli abitanti del rione cullano i propri sogni: «Se avessi vinto porterei al mare tutti i bambini poveri di Napoli», dice un anziano residente. Maniglia apre lo spumante, il brindisi è d'obbligo davanti all'edicola che è proprio sotto un banco dei pegni, che, da oggi, avrà un potenziale cliente in meno.