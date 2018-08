Lungomare di Napoli, il flop del bando per il restyling: il Comune proroga i termini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Agosto 2018, 08:30

Il Comune di Napoli ha ripubblicato ieri sul proprio sito il bando per l'affidamento della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il rilievo dell'intervento di «Riqualificazione ciclo-pedonale del lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio». In questa prima sono state infatti poche le iscrizioni ricevute al bando internazionale da parte di gruppi di progettisti, che non si sono poi concretizzate. L'ente ha così deciso di protrarre i termini fino al 21 settembre.