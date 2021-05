Marano, voragine mette in ginocchio la città: traffico in tilt da 24 ore

Una maxi voragine si è aperta nella serata nel comune di Marano, tra via Arbusto e il corso Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale e gli operai dell'ufficio tecnico comunale. Il cedimento del manto stradale si è verificato nel cuore del centro storico cittadino, determinando lunghi rallentamenti sul fronte della viabilità e code.

APPROFONDIMENTI LA MOVIDA Coprifuoco a Napoli, assembramenti nelle notti dei baretti:... LA GIUSTIZIA Sentenza preconfezionata a Napoli, ora i penalisti si spaccano L'EPIDEMIA Campania zona bianca dal 21 giugno ma c'è l'incubo...

Il tratto stradale che conduce a via Arbusto è off limits. La chiusura dell'arteria costringe gli automobilisti a ripiegare su percorsi alternativi già pesantemente congestionati per la contemporanea presenza di squadre di operai impegnate nella realizzazione della fibra ottica. Per percorrere poche centinaia di metri si impiega anche un'ora.