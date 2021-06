Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie compie 18 anni: «Presto un brindisi a Napoli»

Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, figlia di Carlo e Camilla, diventa maggiorenne. È nata a Roma il 23 giugno del 2003. Oggi la principessa è una bella ragazza alta e bionda, con pregi e difetti, come tutte le sue coetanee. Frequenta il primo anno del corso di studi in Scienze sociali, marketing e management all'Università di Harvard e, contemporaneamente, il primo anno di studi in Fashion and Luxury Studies all'Università...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati