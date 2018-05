Marina del Cantone, completato il risanamento del costone del Venione

Domenica 20 Maggio 2018, 07:54 - Ultimo aggiornamento: 19 Maggio, 22:03

MASSA LUBRENSE - Completata la prima parte dell’intervento di risanamento al costone del Venione, si passa ora al ripascimento della spiaggia dei «tedeschi» di Marina del Cantone. I lavori sono stati appaltati dal Settore Difesa Coste dell’Area Metropolitana di Napoli ed hanno potato al rafforzamento ed alla messa in sicurezza del costone calcareo incombente sulla spiaggia del Venione, al fine di prevenire il pericolo di frane. Ultimata questa prima fase dell’intervento, che è stata quella più delicata, si passa nei prossimi giorni al ripascimento della spiaggia.L'obiettivo primario dell'intervento è quello di diminuire l'effetto erosivo prodotto dall'azione del moto ondoso che ha determinato in passato, in particolari condizioni meteorologiche, ad allagamenti al piano terra degli stabilimenti balneari e dei ristoranti prospicienti la baia. Buone notizie arrivano anche per i bagnanti che potranno godere per la prossima stagione estiva di una maggiore larghezza della spiaggia di circa 6 metri. Il ripascimento artificiale, che integrerà quanto negli anni è stato eroso dal mare, verrà fatto con materiale ghiaioso-ciottoloso a spigoli arrotondati, compatibile con quello presente in loco. Al fine di assicurare che i lavori siano eseguiti nella massima sicurezza è stata emanata dal sindaco Lorenzo una ordinanza di divieto di balneazione, sentito l’Ufficio Locale Marittimo di Massa Lubrense diretto dal capo di prima classe Gennaro Spinelli, per il tempo necessario alla esecuzione dell’intervento. Il contratto per i lavori al Venione è stato sottoscritto a fine marzo scorso dal sindaco dell’Area metropolitana di Napoli Luigi De Magistris per un importo complessivo di 450.000 euro. L'area dell’ intervento è inserita in un contesto territoriale di alto pregio paesistico, ambientale e turistico, inoltre, lo specchio d'acqua antistante la spiaggia Venione ricade nella zona C, riserva parziale, dell'Area Marina Protetta Punta Campanella.«L’intervento al Venione ha una storia lunga - spiega il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli -. La storia parte dall'epoca in cui Piergiorgio Sagristani era assessore provinciale ed io ero vicesindaco. Insieme avviammo l’iter per la progettazione dell’opera. Oggi grazie alla volontà del sindaco metropolitana Luigi De Magistris finalmente vediamo l’opera realizzata. Sono grato ai tecnici dell’Area Metropolitana ed alle maestranze che stanno operando al Venione e grazie alla sinergia di tutti, pensiamo di chiudere al più presto il cantiere. Inoltre abbiamo richiesto sempre all’Area metropolitana di utilizzare le economie di gara per un intervento di ripascimento alla spiaggia dei tedeschi sempre a Marina del Cantone».