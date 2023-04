Mattino 5, Mariarca denuncia: «Lavoro a Napoli full time per 3 euro l'ora, a Londra guadagnavo 2.400 euro»

Sono sempre più le persone, soprattutto ragazzi, che hanno difficoltà a trovare un lavoro redditizio a Napoli.

Mariarca, una ex lavoratrice di Londra, racconta al «Mattino cinque» della proposta di lavoro ricevuta per 3 euro l'ora.

Mariarca è tornata da Londra nella sua città di origine: «Lì guadagnavo 2.400 euro al mese». Parla dell'offerta ricevuta a Napoli: «Mi hanno offerto 3 euro l'ora per lavorare otto ore al giorno, sei giorni su sette full time», rivela la donna a Canale 5.

Mariarca aveva cercato l'annuncio sul web che, però, prometteva un altro compenso. La lavoratrice napoletana, adesso disoccupata ha aggiunto: «Lì ho sempre lavorato e guadagnato bene, percepivo 2.100 pound, circa 2.400 euro al mese».

Molti ragazzi ad oggi fanno fatica per cercare un lavoro dignitoso che gli consenta di vivere egregiamente. Molti non sono alla ricerca di un lavoro che li renda benestanti quanto più si cerca un lavoro che gli consenta di poter arrivare a fine mese.

Sempre più sono i ragazzi laureati e non del sud, che fanno sacrifici per diventare indipendenti; molti sono coloro che non lasciano casa dei genitori prima dei 25-30 anni.

«Sto cercando solo un lavoro dignitoso che possa darmi la possibilità di vivere, pagare l'affitto, le bollette e supportare la mia famiglia», fa sapere Mariarca in collegamento a Mattino Cinque.