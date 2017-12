Movida blindata a Napoli, stop alla vendita di alcolici in vetro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 24 Dicembre 2017, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 10:32

Stretta sul brunch di Natale ai baretti di Chiaia. Stop alla vendita d'asporto di alcolici in vetro (bottiglie e bicchieri) e lattine. L'ordinanza sindacale è stata firmata dal vicesindaco Raffaele Del Giudice ed è diretta agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante «presenti in zona e fino ad una distanza di 500 metri dai luoghi indicati». Il divieto scatta alle 10 di stamane e termina alle 2 di notte, a cavallo tra la vigilia e il giorno di Natale. La somministrazione e la vendita devono avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente dagli esercenti. «È fatto obbligo - si legge nel provvedimento - per chi effettua la vendita, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi». Inoltre è vietato consumare gli alcolici sulle aree non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.In sostanza, stando all'ordinanza, sono vietati gli assembramenti classici del brunch natalizio ai baretti. Migliaia i giovani che solitamente affollano il 24 dicembre, durante il giorno, le vie della movida. In particolare: via Bisignano e via Cavallerizza, via Ferrigni, vicoletto Belledonne. In campo oltre 20 agenti della polizia municipale, guidati dal capitano Sabina Pagnano, che vigileranno sul quadrilatero della movida, dalle 11 alle 20 e che affiancheranno le forze dell'ordine e i militari, impegnati nei controlli per la sicurezza. Stangata prevista per i gestori che non rispetteranno l'ordinanza: 500 euro la sanzione pecuniaria per la vendita di bevande in vetro e 168 euro per l'eccesso di occupazione di suolo pubblico, che in verità al momento è vietata a tutti gli esercenti.