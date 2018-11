Alberi da potare, paradosso Vomero: la burocrazia ferma i cittadini privati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 6 Novembre 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valanga di richieste di condomini al Comune per potare gli alberi che insistono sulle strade cittadine con risorse proprie e sponsorizzazioni. Piante che in alcuni casi non vengono potate anche da 5 anni, raggiungendo, soprattutto al Vomero, i piani alti dei palazzi. A via Morghen alcuni condomini, dopo aver sollecitato invano il Comune ad intervenire, si sono resi disponibili a farlo con proprie risorse, diffidando il Municipio. Ma sono circa 250 i siti in tutta la città per i quali i cittadini hanno chiesto al Comune potature e pulizia del verde. Tutte domande ancora in sospeso. Di queste, circa 50 riguardano privati che si sono resi disponibili a pagare di tasca propria gli interventi, sostituendosi al Municipio. «Purtroppo - commenta il consigliere comunale Diego Venanzoni (Pd) - anche queste offerte sono bloccate, perché manca un regolamento comunale che disciplini gli interventi privati». Ma c'è un altro problema. Perché queste operazioni condotte dai condomini, anche una volta autorizzate, dovranno avvenire sotto la supervisione degli agronomi comunali, che però al momento sono pochissimi.