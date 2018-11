Alex, continua la caccia al donatore: nuovo appuntamento al Plebiscito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Novembre 2018, 07:00

Non si ferma la mobilitazione per salvare la vita del piccolo Alessandro Maria, il bambino di diciotto mesi affetto da una rara malattia genetica e che necessita urgentemente di trapianto di midollo. La scadenza massima è il 30 novembre e con il passare dei giorni si fa più stringente l'urgenza di trovare un donatore idoneo: così agli appuntamenti già previsti per questa settimana - in particolare il 9 in costiera sorrentina e l'11 a Capri - si aggiunge un importante ritorno, quello a piazza Plebiscito. Qui i medici e gli operatori dell'Associazione donatori di midollo osseo (Admo) attenderanno i volontari dalle 9 alle 19 di sabato 10: c'è da aspettarsi la stessa lunga fila che ha stupito e commosso gli organizzatori, e soprattutto i genitori del bimbo, durante la prima «chiamata» di una settimana fa. Per effettuare la tipizzazione e verificare la compatibilità tra paziente e donatore - ricorda l'Admo - le caratteristiche richieste sono: età dai 18 ai 35i, peso di almeno 50 chilogrammi e stato di buona salute.