Campi Flegrei, aumentano i gas: cresce l'allerta

Mercoledì 18 Settembre 2019, 08:00

I Campi Flegrei sono tra le aree vulcaniche più densamente abitate al mondo. Ma sono anche le più monitorate. Uno studio che sarà pubblicato a ottobre sulla prestigiosa rivista scientifica «Journal of Volcanology and Geothermal Research», che abbiamo potuto consultare in anteprima, incentrato sui dati geofisici e geochimici dell'area mette però in allarme la comunità scientifica e suggerisce senza troppi peli sulla lingua di «potenziare il sistema di monitoraggio».