Napoli, scatta il countdown all'Ospedale del Mare: «Entro aprile attivazione completa»

Giovedì 8 Febbraio 2018, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 14:07

«A breve avremo l'attivazione completa. Stiamo rispettando il cronoprogramma e oggi abbiamo 257 posti letto». Così Ciro Verdoliva, commissario ad acta per l'apertura dell'Ospedale del Mare a Napoli, fa il punto sugli step di avanzamento della megastruttura ospedaliera nel quartiere di Ponticelli, alla periferia orientale della città, che da oggi ha aperto anche la medicina d'urgenza, primo passo verso il pronto soccorso in programma ad aprile.Nel dossier preparato dalla Regione Campania si ricorda che a regime l'ospedale del mare entro aprile avrà 409 posti letto complessivi, 19 day hospital, 29 day surgery oltre al pronto soccorso. Attualmente i posti letto sono 257 di cui 218 ordinari, 14 in day hospital e 25 in day surgery. Entro aprile è prevsta anche l'attivazione di nuve specializzazioni tra cui ortopedia e traumatologia d'urgenza, chirurgia oprtopedica conservativa, anatomia patologica, medicina nucleare, chirurgia toracica. Saranno attive 12 ore al giorno 14 sale operatorie, mentre due saranno attive h24.«L'Ospedale del Mare - ha precisato Verdoliva - è uno dei pochi che ha il certificato di prevenzione incendi completo e produciamo qui un terzo del fabbisogno energetico totale. Entro una settimana arriva anche l'autorizzazione per il volo dell'elicottero per un ospedale che è una delle strutture più all'avanguardia del Paese». Sull'apertura del pronto soccorso, Verdoliva ha ricordato «le difficoltà che comporta l'apertura di un Dea di secondo livello che deve essere rodato per garantire la sicurezza ma siamo a un passo dal traguardo»