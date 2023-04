Napoli, Messa crismale di don Battaglia con ampolle d'olio di Capaci

In occasione del trentunesimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio, la Polizia di Stato ha inteso donare a tutte le Diocesi italiane un'ampolla contenente l'olio proveniente dai terreni di Capaci, dove l'Associazione Quarto Savona 15 (sigla radio dell'auto di scorta) ha piantumato diversi alberi di ulivo nel luogo dove è avvenuta la tremenda esplosione.

In occasione della Messa crismale in cui la Chiesa consacra gli oli che saranno utilizzati per i sacramenti, il questore di Napoli Alessandro Giuliano ha consegnato all'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia l'olio che sarà utilizzato per il crisma durante i battesimi, le cresime e l'ordinazione di sacerdoti e vescovi.

L'iniziativa, dall'alto valore simbolico, è stata condivisa con il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi e si inserisce nel novero degli eventi che la Polizia di Stato da sempre organizza per mantenere viva la memoria delle donne e degli uomini appartenenti alle istituzioni che hanno sacrificato la vita nell'adempimento del dovere.