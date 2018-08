Napoli, tutti gli ascensori sono guasti: l'ufficio multe a rischio chiusura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Agosto 2018, 12:00

Rischia la chiusura per inagibilità la sede della Polizia Municipale di via Raimondi. Da quattro mesi sono off limits perché sono guasti tutti gli ascensori dell'edificio di 5 piani, dove si trovano sia gli uffici che gli sportelli al pubblico per le pratiche delle multe al codice della strada, le cartelle dei verbali non pagati e le udienze presso il giudice di pace. «Una situazione diventata ormai insostenibile - scrive il dirigente dell'ufficio sanzioni - sia per i dipendenti che gli utenti, e in particolar modo per i diversamente abili, che a causa del disservizio non possono raggiungere i piani alti».Il problema è stato segnalato più volte dai dirigenti dei vigili al Comune, al quale è stato chiesto di intervenire con la manutenzione «al fine di evitare riporta una nota al servizio Patrimonio del 21 giugno - che la struttura possa essere dichiarata inagibile». Ma la richiesta finora è caduta nel vuoto.