Napoli, gli asili comunali senza più educatori: fuori trecento bambini

Venerdì 25 Gennaio 2019, 07:00

I timori dei mesi scorsi si sono trasformati nel peggiore degli incubi: dal prossimo anno scolastico ben otto scuole dell'infanzia comunali chiuderanno i battenti. Più di 300 bambini saranno a spasso, senza contare circa 40 dipendenti impegnati negli asili che saranno o spalmati su altre scuole oppure senza incarico. La comunicazione arriva da Giovanni Paonessa, dirigente del Servizio educativo e Scuole comunali, che in una circolare informa l'assessore Annamaria Palmieri, direttore generale, direttore centrale Welfare e Servizi Educativi e direttori delle dieci Municipalità di non aprire le iscrizioni in otto scuole comunali distribuite in sei Municipalità. Le famiglie dovranno trovare asili alternativi per i loro piccoli, con la speranza di riuscire a entrare in graduatoria in quelli comunali ancora aperti seppure a grande distanza da casa, oppure dover ricorrere a quelli privati, con un'imprevista ingente spesa mensile. A rischio poi anche altre due asili: Paonessa intende accorpare due coppie per evitarne la chiusura a metà, ma che comunque creerà disagi ad almeno altre 80 famiglie. Alla base della decisione c'è la mancanza di personale, soprattutto di educatrici, che non è possibile assumere neanche con contratti a tempo determinato poiché le casse comunali non sono in grado di sostenere queste spese. La scelta delle chiusure scuote famiglie e lavoratori, così come i sindacati Fp-Cgil del Comune di Napoli che chiedono l'immediata convocazione di un tavolo di confronto e l'immediata sospensione delle decisioni prese.